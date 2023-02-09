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Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak desteklerini sürdürüyor

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

Salih Şeref, Ömer Faruk Yıldız   | 09.02.2023
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak desteklerini sürdürüyor

İstanbul

Özellikle sosyal medya hesaplarında milyonlarca hayranına hitap eden yabancı sanatçıların birçoğu, depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Türkiye'ye destek isteyen İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kuran-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 32'nci ayetinden, "Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." kısmını aktararak, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren White Helmets kuruluşuna destekte bulundu.

Grammy Ödülü sahibi, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'daki yaklaşık 90 milyon takipçisiyle Türkiye ve Suriye için bağış toplayan bir kurumun içeriğini paylaştı.

İngiliz oyuncu ve rapçi Riz Ahmed, BBC'nin depremle ilgili haberini paylaşarak, AKUT'un yardım linkini paylaştı.

İngiliz şarkıcı Sami Yusuf da Instagram hesabında depremzedelere nasıl yardım edilebileceğine dair bilgilerin yer aldığı içerikleri paylaşarak, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

"Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz"

Lübnan doğumlu İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain ise Instagram hesabında paylaştığı gönderide, "Türkiye'deki depremden dolayı binlerce insan evlerine dönemiyor ve sokakta kaldılar. Lütfen onlar için bağışta bulunun, ne kadar gerekli ürün varsa mont, elbise, ayakkabı gönderin. Ne gönderebiliyorsanız, eğer fiziksel olarak yardım etmek istiyorsanız oraya gidin, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. O soğukta evlerine gidemeyen insanları hayal edebiliyor musunuz? Rabbim yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

İranlı müzisyen Mohsen Namjoo, Instagram hesabında Türkiye etketiyle, "Sevgili, nazik ve misafirperver ev sahibim, güzel anam ve senin asil halkın... Yüzünden hüzün silinsin." notunu paylaştı.

İtalyan müzisyen Andrea Bocelli ve eşi Veronica Berti Bocelli de Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına destek mesajı gönderdi.

Ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe'nin, Instagram hesabında paylaştığı videoda Bocelli, depremin insan yaşamında en acı verici şeylerden biri olduğunu belirterek, "Ülkem, depremin kötü etkilerini çok iyi bilmektedir. Buradan Türk ve Suriye halklarına desteklerimizi iletmek istiyoruz. Umarız yetkililerden vatandaşlara kadar herkes üzerine düşen görevi yerine getirir. Sizleri sevgiyle kucaklıyoruz." dedi.

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