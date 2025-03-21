Down sendromlu Ege Han, Ankara Üniversitesi'nde bir günlüğüne rektör oldu
Down sendromlu Ege Han Sınav, temsili olarak bir günlüğüne Ankara Üniversitesi Rektörü oldu.
Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve akademisyenler, down sendromlu Ege Han Sınav'ı ağırladı.
Prof. Dr. Ünüvar, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversitede önemli görev değişimi olacağını, görevini Sınav'a devredeceğini söyledi.
Bundan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ünüvar, "Onun yönetiminde Ankara Üniversitesinin iyilik potansiyelinin daha da yukarı çıkacağına inanıyorum. Görevimi büyük gönül rahatlığıyla Sayın Ege Han Sınav'a devredeceğim." dedi.
Kültürel etkinliklerin artırılmasını istedi
Daha sonra Ünüvar, rektörlük binişini giydirdiği Sınav'ı makam koltuğuna oturtturdu.
Bir günlüğüne rektör olan Sınav, "Bu koltuğa oturmak çok keyifli. Madem oturdum, dileklerimi söyleyeyim. Üniversite salonlarından biri sinema salonu olsun. Sinemalar pahalı. Üniversitede kültürel etkinlikler artsın. Konserler, tiyatrolar, müzik ve sanat kursları olsun. Harika bir ekip olan Hukuk Fakültesi Taşın Altındaki Eller çok desteklensin. Öğrenciler mutlaka sosyal sorumluluk projelerine katılsın." ifadelerini kullandı.
Ege Han Sınav'ın taleplerini not alan Prof. Dr. Ünüvar, rektör yardımcılarını tanıttı. Sınav, rektör yardımcılarından üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.