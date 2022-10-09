Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.