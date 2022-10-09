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Gündem

Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 09.10.2022
Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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