Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ile Tunceli'de soğuk hava nedeniyle sulak alanlar dondu, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Erzurum
Gece termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçlar ile ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.
Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Kentteki bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.
Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Kars
Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,4'e düştüğü kentte sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Bina çatılarında 2-3 metrelik dev buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye, halı ve branda ile kapladı.
Sarıkamış ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede, ev, araba ve işyerlerinin camları buz tuttu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araç sahipleri soğuk hava nedeniyle arabalarına battaniye sardı.
Hikmet Toptaş, soğuk havaların etkili olduğunu belirterek, "Havalar çok soğuk, sabah motoru zor çalıştırdım. Hastaneye gitmem lazım. Çok soğuk elimiz ayağımız tutmuyor." dedi.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Yolların buz tuttuğu kentte, akarsuların yüzeyini de buz tabakası kapladı.
Fotoğraf: Anıl Aydın/AA
Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar devam ediyor.
Nehir ve derelerin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Hamur ilçesinde buzla kaplı Murat Nehri dronla görüntülendi.
Fotoğraf: Fırat Atmaca/AA
Tunceli
Tunceli'de de soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi sonucu ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Derelerin ve göletlerin de donduğu kentte, dağlık alanlar sisle kaplandı.
Çemişgezek ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanma meydana geldi.
Çemişgezek ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Belediye ekipleri mahalle yollarında tuzlama çalışması yaptı.