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Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'deki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şeyma Güven  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda, Kahramanmaraş'ın güneybatısında ve Hatay'ın kuzey kıyılarında, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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