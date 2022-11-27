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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Şahin'le beraberindeki heyetten Konya'daki barınağa ziyaret

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ile beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu.

Savaş Güler   | 27.11.2022
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Şahin'le beraberindeki heyetten Konya'daki barınağa ziyaret

Konya

Merkez Meram ilçesindeki Sefaköy Mahallesi'nde bulunan barınağa gelen Şahin ile beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Heyette yer alan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, gazetecilere, hayvanların daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için yapılan istişarenin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "O görüntüler maalesef buradaki iki iş bilmez işçinin yapmış olduğu bir hareketti. Dolayısıyla diğer STK'ler de dahil herkes üç gündür Konya'da. Biz de bununla ilgili olarak bir işbirliği yapmak ve STK olarak da kimi taleplerimizi belediye başkanına iletmek istedik." dedi.

Şenpolat, dün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşme fırsatı bulduklarını ve taleplerini ilettiklerini anlattı.

Barınağa gelen tüm STK temsilcileri ve hayvanseverlere teşekkür eden Şenpolat, şunları kaydetti:

"Bu kadar yapılan masraflara, üç beş tane kendini bilmezin hatta onları kontrol etmeyen idari memurların kayıtsızlığı nedeniyle gölge düşürülmüş durumda. Biz STK olarak süreci takip edeceğiz ve burayı denetleyeceğiz. Konya'da doğru çalışmak isteyen gönüllüler varsa bize başvursunlar. Buranın kapıları da bundan böyle kapalı olmayacak. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte ziyaret etmek isteyenler gelip buradaki hayvanları görebilir, sahiplenme yapabilir. Keşke bu olay olmasaydı, bu kriz çıkmasaydı ama bunun bir milat olacağını düşünüyoruz."

"Olayı provoke etmek isteyenleri gördük"

Sessiz Canlar Cemiyeti Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Cem Karakız da yaşanan olayın gerçek hayvanseverler ve provokasyon yapmak isteyenler arasındaki farkı ortaya koyduğuna işaret etti.

Barınağın, eksikleri ve ihtiyaçları noktasında istişarelerde bulunduklarını dile getiren Karakız, "Yüce dinimizin bize tavsiye etmiş olduğu emanete sahip çıkma noktasında yetkililerin hassasiyetinin en üst noktada olduğunu gördük fakat üç gündür 'merhamet' adı altında bunu provoke etmek ve buradan çıkar sağlamaya çalışan art niyetlilerin olduğuna şahit olduk." ifadesini kullandı.

Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak da insanı insan yapanın vicdan ve merhamet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Doğayı birlikte paylaştığımız canlılara merhametli olmamız lazım. Hayvanlar bize Allah'ın emanetidir. Onlara zulmedemeyiz. Onlara işkence yapamayız. İnsanlıktan nasibini almamış iki vatandaşın bu yaptığı, 'lokal' diye tabir ettiğimiz bir olay. Konya Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına göstermiş olduğu ilgi ve alaka bunları gölgeleyemez. Amaç, sessiz can dostları için bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı diye düşünüyorum."

Barınaktaki ziyarete Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur ile Baro temsilcileri, Konya Barosu Başkan Yardımcısı Kutalmış Ceylan, Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu ve HAYTAP üyeleri de katıldı.

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