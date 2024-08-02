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DMM'den AYM'nin İletişim Başkanlığına ilişkin verdiği kararla ilgili iddialara yönelik açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti." iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
DMM'den AYM'nin İletişim Başkanlığına ilişkin verdiği kararla ilgili iddialara yönelik açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

"'Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez.' iddiası manipülasyondur." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz, çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir."

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