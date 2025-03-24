Dolar
38.00
Euro
41.04
Altın
3,008.91
ETH/USDT
2,087.00
BTC/USDT
88,148.00
BIST 100
9,208.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılış Töreni"nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

DMM'den "Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır." denildi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
DMM'den "Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) konser soruşturması başlatıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini, soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı' iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

DMM'den "Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den "Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le ilgili "istifa" iddialarını yalanladı

DMM, "Gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı" iddialarını yalanladı

DMM, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarını yalanladı

DMM, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarını yalanladı
DMM, "bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteği kesildi" iddialarını yalanladı

DMM, "bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteği kesildi" iddialarını yalanladı
"Gözaltına alınan kadınların 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildiği" iddiasına yalanlama

"Gözaltına alınan kadınların 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildiği" iddiasına yalanlama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet