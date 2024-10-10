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DMM "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
DMM "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.


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