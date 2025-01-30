Dolar
35.76
Euro
37.34
Altın
2,794.55
ETH/USDT
3,257.80
BTC/USDT
105,066.00
BIST 100
10,082.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Gündem

DMM, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
DMM, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi." iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer'in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti
Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü
Mehmetçik'in Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'e ulaştırıldı

Benzer haberler

DMM, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddiasını yalanladı

DMM, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddiasını yalanladı

İstinaf, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında kararını verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet