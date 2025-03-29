DMM: Televizyon kanallarının reyting oranlarına ilişkin paylaşımlar dezenformasyondur
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları"nı gösterdiği iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.
Ankara
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın anlık veri ölçümlemesi yapılmamaktadır. Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan görsellerdeki reyting ölçümlerinin bir geçerliliği bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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"Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 29, 2025
Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın… pic.twitter.com/o51EDVoAHR