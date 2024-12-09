Dolar
34.81
Euro
36.83
Altın
2,657.27
ETH/USDT
3,882.70
BTC/USDT
98,477.00
BIST 100
10,191.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuşuyor. Isparta’da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğü ve 5 askerin şehit olduğunu bildirildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriyelilerin sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlü bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna "devrim bayrağı" asıldı
DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı
Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir
Komandolar Tunceli'nin karlı ve soğuk arazilerinde çığ eğitiminde

Benzer haberler

DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

DMM, "Esnafa konum vergisi geliyor" iddiasını yalanladı

DMM, "Erbil'den, Sabiha Gökçen'e yapılan bir uçuşla ilgili yolcuların gözaltına alındığı" iddiasını yalanladı

DMM, "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi

DMM, "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi
DMM, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye" eserinin halk kütüphanelerinde yasaklandığı iddiasını yalanladı

DMM, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye" eserinin halk kütüphanelerinde yasaklandığı iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet