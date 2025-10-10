Dolar
Gündem

DMM, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" ve "oturma süresine göre ücret alınacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

10.10.2025
DMM, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanun'un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur."

DMM, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" iddiasını yalanladı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
"Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski sürücü belgesini yenileme tarihine ilişkin hatırlatma
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheli adliyede

