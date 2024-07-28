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DMM, Mersin sahilinde Afgan sığınmacıların Türk vatandaşlarına saldırdığı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde Afgan sığınmacıların Türk vatandaşlarına saldırdığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
DMM, Mersin sahilinde Afgan sığınmacıların Türk vatandaşlarına saldırdığı iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve bazı sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, "Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"27 Temmuz 2024 tarihinde Mersin'in Mezitli ilçesi Soli sahilinde bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş ve kavgaya müdahale edilmiştir. Kavganın tarafları gerekli işlemler için Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi'ne götürülerek gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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