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DMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), imam hatip liselerinin akademik başarısını artırmak için Alman Kalkınma Bankasından 46 milyon lira kredi aldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
DMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "MEB, imam hatip liselerinin akademik başarısını artırmak için Alman Kalkınma Bankasından 46 milyon lira kredi aldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Bahse konu haber içeriğinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan bilgilerin çarpıtılmasıyla hazırlandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlgili haberde bahsi geçen Alman Kalkınma Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imam hatip liselerinde akademik başarıyı artırmaya yönelik bir proje finansman anlaşması yoktur. 2025 Yılı Yatırım Programı'ndaki proje numaraları incelendiğinde, bahse konu kalemin İnşaat Emlak Genel Müdürlüğünün fonu olduğu açıkça görülmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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