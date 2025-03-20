Dolar
37.92
Euro
41.29
Altın
3,043.97
ETH/USDT
1,970.50
BTC/USDT
84,124.00
BIST 100
9,810.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldığı ve Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
DMM, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı.' iddiası doğru değildir.

Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup, iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
DMM, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama
İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin inceleme raporuna ulaşıldı

Benzer haberler

DMM, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı

DMM, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı

İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin inceleme raporuna ulaşıldı

DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

İBB'deki "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında 87 şüpheli gözaltına alındı

İBB'deki "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında 87 şüpheli gözaltına alındı
DMM "Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi" iddiasını yalanladı

DMM "Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet