DMM "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Ankara
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.