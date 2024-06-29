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DMM "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
DMM "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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