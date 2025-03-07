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DMM "Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abdullah Özkul  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
DMM "Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizli ili Merkezefendi ilçesi Şirinköy ve Künarlar Mahallesi sınırlarındaki bahse konu orman alanı, Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar gereği Denizli ili su havzasında kaldığından her türlü madencilik faaliyetine kapalıdır. Bölgede kazı gerektirmeyen el karotuyla kuvars madeni numune alma talebinde bulunulmuş olsa da talep uygun görülmemiş ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu ormanlık alanda herhangi bir madencilik izni verilmemiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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