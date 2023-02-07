Dolar
18.83
Euro
20.23
Altın
1,881.04
ETH/USDT
1,633.10
BTC/USDT
22,670.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Serin 2 Apartmanının enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazındaki 48 yaşındaki kadın, depremden 75 saat sonra kurtarıldı
logo
Gündem

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 28 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Ömer Yasin Ergin, Aydın Arik   | 07.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra bir kadın kurtarıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakir

Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu enkaz altından, 28 saat sonra Merve Özgürdemir (27) kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Özgürdemir, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TSK deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak

Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak

Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı

NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı

Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı

Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet