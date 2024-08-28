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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının yürütüldüğü kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklar için çalışma başlattı.

Mehmet Sıddık Kaya  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek

Diyarbakir

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının yürütüldüğü kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandı.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarının yapıldığı mahallede yaşayan çocuklara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekibi de destek vermek için çalışma başlattı.

Ekip Koordinatörü Berat Albayrak, AA muhabirine, köydeki çocuklara psikososyal destek sunmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Narin bulununcaya kadar Müdürlük olarak mahallede olacaklarını ve çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Albayrak, mahallenin taziyeevinde oluşturdukları alanda çocuklara destek eğitimi verdiklerini belirtti.

Albayrak, şöyle konuştu:

"Narin 8 günden beridir kayıp. Arkadaşlarının etkilenmiş olabileceğini, bu süreçten yıpranmış olabileceğini düşündüğümüz için çalışmayı başlattık. Çocuklara en azından psikolojik olarak bu kaygılarını, streslerini, yaşamış olduğu kötü duyguları atlatabilmeleri için psikososyal destek ekibimizle yani uzmanlaşmış ekibimizle destek olmaya geldik. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."

"Olaydan etkilenmelerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz"

Bugün itibarıyla grup terapisi şeklindeki çalışmalarına başladıklarını anlatan Albayrak, çalışmayı mahalledeki tüm çocuklara yönelik geliştirmeyi düşündüklerini bildirdi.

Köyde travmatik durum yaşayan yetişkin bireylere de destek sunmak için planlama yapacaklarını dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Onlara yönelik de bireysel görüşmelerimiz olacak, onun planlamasına da başladık. Bu şekilde burada çalışmalarımız devam ediyor. Olaydan etkilenmelerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. En azından bir konfor alanı oluşsun, çocuklar o duygudan birazcık uzaklaşsın istiyoruz. Çocuklar çok fazla bu süreçten etkilenmiş olabilir. Biz en azından o olumsuz etkilenmelerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz."

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