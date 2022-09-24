Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,326.30
BTC/USDT
19,277.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu Resmi Konutu’nda vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta yarın oynanacak Faroe Adaları karşılaşmanın hazırlıklarını Torsvollur Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor Bodrumlu dalgıçlar, sanat güneşi Zeki Müren'i, çok sevdiği ve son yıllarını geçirdiği Bodrum'da su altında andı
logo
Gündem

Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aziz Aslan   | 24.09.2022
Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarının yakalanma detayları ortaya çıktı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet