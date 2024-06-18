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Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklardaki Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurduğu "Danışma Hattı" ile Türk hacı adaylarının kutsal topraklarda kaybolmalarının önüne geçti.

Sarp Özer  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklardaki Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu

Mekke

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekli şartları yerine getirmenin ardından hacı oldu.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta geldiği 2024 yılı hac organizasyonunda, sağlıktan konaklamaya, yemekten ulaşıma kadar hizmetlerin sorunsuz yerine getirilmesi için çeşitli görevlendirmeler yaptı.

Edinilen bilgiye göre, bu birimlerin arasında kutsal topraklarda kurulan "Danışma Hattı" da yer alıyor. Kutsal topraklara gelen vatandaşların yaş ortalamasının 60 olduğu 2024 hac organizasyonunda Türk vatandaşlarının kaybolmaları, otellerini bulamamaları gibi sorunların çözümü için kurulan hat, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Hacıların Türkiye'den hareket ettikleri andan itibaren kendilerine verilen kartlarda söz konusu hatla ilgili bilgiler yer alıyor. Olası bir kaybolma durumunda irtibat numaraları paylaşılıyor.

Kaybolma durumlarında yapılan aramaların ardından hatta bağlı çalışan ekipler hemen hacı adaylarının bulunduğu mevkilere giderek onları otellerine getiriyor.

Kaybolma olaylarının genellikle hacı adaylarının otellerini karıştırmaları nedeniyle yaşandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, Türk hacılara yönelik gerçekleştirilen uygulama sayesinde büyük bir sıkıntının yaşanmadığını kaydetti.

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