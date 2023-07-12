Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara, görevde yükselme sınavı sonucuna göre 240 şube müdürü alacak.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 17- 28 Temmuz'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden müracaatta bulunabilecek.
Adayların Ankara'da yapılacak yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan ise en az 70 puan alması gerekecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.