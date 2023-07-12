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Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara, görevde yükselme sınavı sonucuna göre 240 şube müdürü alacak.

Fırat Taşdemir  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 17- 28 Temmuz'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden müracaatta bulunabilecek.

Adayların Ankara'da yapılacak yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan ise en az 70 puan alması gerekecek.

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