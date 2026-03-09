Dolar
Gündem

e-Diyanet uygulaması 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamalarını topladığı e-Diyanet uygulaması, 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Fırat Taşdemir  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Ankara

AA muhabirinin, Diyanet'ten aldığı bilgiye göre, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen e-Diyanet uygulaması, 27 Ağustos 2025'te yapılan tanıtım programıyla kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

Uygulama, 6 dil desteği, bütünleşik hizmet sunumu, kişiselleştirme imkanı, yüksek kullanıcı deneyimi, 8 ana modül ve onlarca alt fonksiyon ile Diyanet'in sağladığı tüm hizmetleri dijital ortamda kullanıcıların istifadesine sunuyor.

Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada, Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.

Kur'an-ı Kerim kategorisinde ramazanla özdeşleşen mukabele yapma geleneği dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar uygulamada kayıtlı olan birçok okuyucu arasından istediği kıraati tercih edebiliyor.

Mobil uygulamada ayrıca yakınlarda bulunan camiler, gençlik merkezleri ile aile ve rehberlik bürolarının liste ve harita şemaları yer alıyor.

Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerinin daha fazla önem kazanmasıyla birlikte uygulama daha fazla kullanıcı tarafından ilgi görüyor.

Sürekli geliştirilen ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda güncellenen mobil uygulama, şimdiye kadar 1 milyon 37 bin kullanıcı tarafından indirildi.

Başkanlığın e-Diyanet uygulaması, Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.​​

