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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'ya tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Alper Korkmaz  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ziyaret etti

İstanbul

Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, daha sonra Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine geçti.

Erbaş, ziyaret ettiği Usta'ya, Kabe'nin içinde kendisi için dua ettiğini belirterek, "Dualarımızın, milletimizin ettiği duaların faydasıyla hızlı bir şekilde iyileşiyorsun. Allah bir daha göstermesin. Allah bu tarz üzücü olayları inşallah yaşatmasın. Milletimizin hocalarımıza olan sevgisi bu vesileyle bir kez daha ortaya çıktı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Erbaş'a ziyareti sırasında İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da eşlik etti.


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