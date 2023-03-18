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Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak.

Fırat Taşdemir  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, din hizmetleri uzmanları görevde yükselme sınavına, eğitim görevlileri ise yazılı ve sözlü sınava göre alınacak.

Din hizmetleri uzmanlığı sınavına 24-28 Nisan arasında, eğitim görevliliği sınavına ise 24 Mart'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunulacak.

Yazılı ve sözlü sınavlar, Ankara'da gerçekleştirilecek.

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