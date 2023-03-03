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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Ahmet Tahir'e yönelik saldırının faillerinin tespit edilerek yargılanması çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Irak makamlarının, eski Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi sorumlularından Tahir'e yönelik saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını beklediklerini belirtti.

Mustafa Deveci   | 03.03.2023
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Ahmet Tahir'e yönelik saldırının faillerinin tespit edilerek yargılanması çağrısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, eski Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi sorumlularından Ahmet Tahir'e yönelik Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen suikast hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Tahir'in uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiklerini, bunun hain bir terör saldırısı olduğunu ve kınadıklarını söyleyen Bilgiç, "Bu terör eylemi, Irak'ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi Irak'ın istikrarını da hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bilgiç, Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını beklediklerini kaydetti.

Eski Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi sorumlularından Tahir, Kerkük'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

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