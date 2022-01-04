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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan’ın gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz

Behlül Çetinkaya   | 04.01.2022
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan’ın gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz

Ankara

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, "Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

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