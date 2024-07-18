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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri: İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden kararın kabulü hükümsüzdür

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden kararın kabulü, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının göstergesidir ve hükümsüzdür." denildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Dışişleri: İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden kararın kabulü hükümsüzdür

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınadı ve İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden kararın kabul edilmesinin, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının göstergesi olduğunu ve hükümsüz sayıldığını bildirdi.

Bakanlık, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa’daki eylemi ve İsrail Parlamentosunun kararı hakkında açıklama yaptı.

İsrail'e bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son verme çağrısı yapılan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon kınandı.

"Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür." ifadeleri kullanılan açıklamada; 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğu kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde yaptığı baskında, Kubbetüs Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşarak "(Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın teslim olmadan geri getirilmesi amacıyla İsrail için en önemli yere dua etmeye geldiğini" söylemişti.

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