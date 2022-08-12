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Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Mehmet Şah Yılmaz   | 12.08.2022
Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

Ankara

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, (Suriye’de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir.

Türkiye muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir.” 

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