Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan gelişmeler hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın Süleymaniye kentindeki gelişmeleri, ülkenin istikrarı, huzuru ve Türk vatandaşlarının can güvenliği açısından yakından takip ettiklerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
İstanbul
Sözcü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Irak’ın Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeler" konusunda bir açıklamada bulundu.
Paylaşımında "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimlerin yapıldığını, Türk vatandaşları için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını kaydetti.
