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Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.

Can Efesoy  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır."

Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.

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