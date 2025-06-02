Dolar
39.19
Euro
44.77
Altın
3,356.19
ETH/USDT
2,478.60
BTC/USDT
104,099.00
BIST 100
9,028.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

Hırvatistan'daki yerel seçimde iktidar partisi HDZ çoğunluğu elde etti

Hırvatistan'da 18 Mayıs ve 1 Haziran'da yapılan yerel seçimde iktidardaki Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) yerel yönetimlerde çoğunluğu elde ettiğini açıkladı.

Lejla Biogradlija  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Hırvatistan'daki yerel seçimde iktidar partisi HDZ çoğunluğu elde etti

Ankara

HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Mayıs ve 1 Haziran'da iki turda gerçekleşen yerel seçimde toplam 280 yerel birimde HDZ ve ortaklarının zaferle ayrıldığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Split ve Osijek büyükşehir belediyelerinde de adaylarının kazandığını belirten Plenkovic, "Bize güvendikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçilen tüm yerel yöneticilere başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu (DIP), başkent Zagreb'de de oyların tamamının sayıldığını ve başkentin yeni belediye başkanının bir kez daha Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic olduğunu açıkladı.

Hırvatistan'daki 21 kantondan 15'inde HDZ ve ortakları kazanırken, 6 kantondan 3'ünü Sosyal Demokrat Parti (SDP), 1'ini Yapabiliriz İttifakı ve SDP, 1'ini Istra Demokrat Partisi (IDS) ve ortakları, 1'ini de Bağımsız Kuzey Platformu (NPS) ve ortakları kazandı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmen 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitmişti.

Hırvatistan'daki yerel seçimlerin ilk turu 18 Mayıs'ta yapılmış, gerekli çoğunluğun sağlanamadığı kentlerde ise 1 Haziran'da ikinci tura gidilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 68 bin 829 polis ve jandarma görevlendirildi
Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı
Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek
İzmir'de toplanmayan mobilya atıklarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Hırvatistan'daki yerel seçimde iktidar partisi HDZ çoğunluğu elde etti

Hırvatistan'daki yerel seçimde iktidar partisi HDZ çoğunluğu elde etti

Kadın Güreş Milli Takımı, Moğolistan'daki şampiyona için Bolu'da güç depoluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet