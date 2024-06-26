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Türk taraftarlar, Türkiye-Çekya maçının oynanacağı Hamburg kentinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - VTR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da “Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılıyor.
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Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.

Tuğba Altun, Gökhan Çeliker  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Varşova’da düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

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