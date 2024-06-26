Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Varşova’da düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
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Bakanımız @HakanFidan, Varşova’da düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi. 🇹🇷🇵🇱 pic.twitter.com/6wQL9276lb— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 26, 2024