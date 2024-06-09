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Dışişleri Bakanı Fidan, son haftalarda yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son haftalarda yaptığı görüşmeler ve katıldığı toplantılarla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, son haftalarda yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Ankara

Bakan Fidan, 23 Mayıs'ta Ankara'da AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'yi ağırlamasının ardından 31 Mayıs'ta Çekya'nın başkenti Prag'da "Ukrayna gündemli" NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

"Dışişleri bakanı" sıfatıyla 3-5 Haziran'da Çin'i ilk kez ziyaret eden Fidan, Pekin'de Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından ağırlandı ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Fidan'ın Pekin'deki temasları çerçevesinde ikili ilişkiler ele alındı, uluslararası meseleler gündeme geldi.

4-5 Haziran'da Urumçi ve Kaşgar şehirlerine ziyarette bulunan Fidan'ın, Uygur Türkleri konusunda Türkiye'nin görüşlerini Pekin'de ve Sincan'da samimiyet ve açıklıkla Çin makamlarına aktardığı öğrenildi.

D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 8 Haziran'da Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Fidan, bugün de Katar'ın başkenti Doha'daki Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılıyor.

Yaklaşık 8 yıl aradan sonra düzenlenen toplantıda mevcut Ortak Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'nin KİK ile işbirliği gözden geçirilecek.

Bakan Fidan, ayrıca Doha'da Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuyor.

Diplomatik temaslar, ilerleyen günlerde de devam edecek

Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere yarın ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin görüş ve çıkarlarının takibi bakımından önem arz eden platformlardan biri olan BRICS+ Oturumuna katılacak, toplantı marjında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Fidan, daha sonra Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13-15 Haziran'da İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacak.

Bakan Fidan'ın ayrıca Ukrayna Zirvesi için İsviçre'nin Bürgenstock kasabasını ziyaret edeceği öğrenildi.

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