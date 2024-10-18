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Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Istanbul

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraf yer alırken, detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BRICS Zirvesi vesilesiyle Rusya'nın Kazan şehrine yapacağı ziyaretin hazırlıkları da ele alındı.

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı'na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılmıştı.


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