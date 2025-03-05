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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı Ankara'da kabul etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

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