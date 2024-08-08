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Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

Büşranur Koca  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye’de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.

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