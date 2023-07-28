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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dışişleri Bakanı Fidan: (Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz." dedi

Mehmet Şah Yılmaz  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan: (Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz

Budapeşte

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz." dedi.

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