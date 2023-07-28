Dışişleri Bakanı Fidan: (Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz." dedi
Budapeşte
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz." dedi.
#Canlı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/AkWiViviGX— AA Canlı (@AACanli) July 28, 2023
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