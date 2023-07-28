Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür." dedi.
Budapeşte
Macaristan Dışişleri Szijjarto, "Tüm kutsal simge ve sembollere karşı şiddeti kınıyoruz. Dinlere yönelik hiçbir hakaret kesinlikle kabul edilemez." ifadesinde bulundu.
Szijjarto, "Biz Hristiyan bir ülkeyiz. Bizim açımızdan herhangi bir dinin kitabını aşağılamak kabul edilemez." diye konuştu.
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