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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür." dedi.

Muhammet Tarhan  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Budapeşte

Macaristan Dışişleri Szijjarto, "Tüm kutsal simge ve sembollere karşı şiddeti kınıyoruz. Dinlere yönelik hiçbir hakaret kesinlikle kabul edilemez." ifadesinde bulundu.

Szijjarto, "Biz Hristiyan bir ülkeyiz. Bizim açımızdan herhangi bir dinin kitabını aşağılamak kabul edilemez." diye konuştu.

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