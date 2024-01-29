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Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'da ayrı ayrı kabul edildi.

Can Efesoy  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın resmi ziyaretler gerçekleştirmek için gittiği Tiran'da, Cumhurbaşkanı Begaj tarafından kabul edildiği belirtildi.

Yapılan başka bir paylaşımda Fidan'ın, Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından da kabul edildiği kaydedildi.

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