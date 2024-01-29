Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'da ayrı ayrı kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın resmi ziyaretler gerçekleştirmek için gittiği Tiran'da, Cumhurbaşkanı Begaj tarafından kabul edildiği belirtildi.
Yapılan başka bir paylaşımda Fidan'ın, Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından da kabul edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.