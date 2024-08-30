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Dışişleri Bakanı Fidan: 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın en güçlü ifadesidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos zaferinin zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Faruk Hanedar  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın en güçlü ifadesidir

İstanbul

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olan 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhumuzun en güçlü ifadesidir. O günkü azim ve inançla, bugün de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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