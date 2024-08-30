Dışişleri Bakanı Fidan: 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın en güçlü ifadesidir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos zaferinin zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.
İstanbul
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olan 30 Ağustos Zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhumuzun en güçlü ifadesidir.— Hakan Fidan (@HakanFidan) August 30, 2024
O günkü azim ve inançla, bugün de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.#30AğustosZaferBayramı’mız kutlu…
Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olan 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhumuzun en güçlü ifadesidir. O günkü azim ve inançla, bugün de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.