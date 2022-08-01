Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.