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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi, İsveç'in Malmö takımıyla yarın deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde Yeni Malmö Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Royal Antwerp Futbol Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel ile bir takımdan bir futbolcu, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile görüştü

Mustafa Deveci   | 17.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için KKTC hükümetiyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı her daim ve her yerde savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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