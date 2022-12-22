Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakat hakkında, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi.
Çavuşoğlu,"FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu. "Savunma sanayi firmalarımız (İsveç'ten) bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.