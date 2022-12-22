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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ogün Duru   | 22.12.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakat hakkında, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi.

Çavuşoğlu,"FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan  Çavuşoğlu. "Savunma sanayi firmalarımız (İsveç'ten) bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı." diye konuştu.

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