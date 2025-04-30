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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Direktörü'yle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey ziyareti kapsamında Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Direktörü Büyükelçi Fernando Arias ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Direktörü'yle görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Direktörü Büyükelçi Arias ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Türkiye ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

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