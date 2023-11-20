Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kanada'da yaşayan Filistinli çocuk, Yahudi halkına tüyler ürpertici bir tehditte bulunuyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Kanada'da yaşayan Filistinli çocuk, Yahudi halkına tüyler ürpertici bir tehditte bulunuyor" iddiasına yer verildi.
Görüntülerdeki çocuğun "Yaşasın Direniş! Tek bir çözüm var! İntifada, İhtilal!" sloganları attığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, Filistin destekçisi protestolar sırasında atılan sloganlarda herhangi bir Yahudi karşıtlığı veya Yahudilere yönelik bir tehdit olmadığı belirlenmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.