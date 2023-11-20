Dolar
28.74
Euro
31.49
Altın
1,977.76
ETH/USDT
2,033.80
BTC/USDT
37,558.00
BIST 100
7,946.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kanada'da yaşayan Filistinli çocuk, Yahudi halkına tüyler ürpertici bir tehditte bulunuyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Kanada'da yaşayan Filistinli çocuk, Yahudi halkına tüyler ürpertici bir tehditte bulunuyor" iddiasına yer verildi.

Görüntülerdeki çocuğun "Yaşasın Direniş! Tek bir çözüm var! İntifada, İhtilal!" sloganları attığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, Filistin destekçisi protestolar sırasında atılan sloganlarda herhangi bir Yahudi karşıtlığı veya Yahudilere yönelik bir tehdit olmadığı belirlenmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Emekli Büyükelçi, tarihçi yazar Bilal Şimşir vefat etti
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa karar vermek zorunda
Türkiye ve KKTC vatandaşları, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli çocuk, Yahudi halkına tehditte bulunuyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 100. sayısı yayımlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı
İletişim Başkanlığı Almanya'da "Uluslararası Sistemin Açmazı: Nereye Gidiyoruz?" başlıklı toplantı düzenledi

İletişim Başkanlığı Almanya'da "Uluslararası Sistemin Açmazı: Nereye Gidiyoruz?" başlıklı toplantı düzenledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ne özel Filistin kitabı ve sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ne özel Filistin kitabı ve sergisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet