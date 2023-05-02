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Gündem

Devrim ile Togg, Eskişehir'deki kariyer fuarında yan yana sergilenecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 4-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'23), Türkiye'nin yerli otomobilleri Devrim ve Togg da yer alacak.

Deniz Açık  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Devrim ile Togg, Eskişehir'deki kariyer fuarında yan yana sergilenecek

Eskişehir

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinden özel olarak getirilecek Togg ve 1961 yılında Eskişehir'de üretilen Devrim, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde kurulacak alanda 4 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi ve İletişim Bilimleri Fakültesinde düzenlenecek İKAF'23 kapsamında Türkiye'nin lider firma, kurum ve kuruluşları iş ve staj başvuruları almak, kariyer etkinlikleri gerçekleştirmek için öğrencilerle bir araya gelecek.

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