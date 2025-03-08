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Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyen "Castorone" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Burak Akay  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Bahama Adaları bayraklı 325 metre boyunda ve 39 metre genişliğindeki 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 14.30'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli", "Kurtarma-15", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Geminin yanında sahil güvenlik botları da hazır bulundu.

Çanakkale Boğazı, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek.

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Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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