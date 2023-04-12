Dolar
19.32
Euro
21.19
Altın
2,023.16
ETH/USDT
1,886.90
BTC/USDT
30,226.00
BIST 100
5,192.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşların 13 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Arif Yavuz  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında

Afyonkarahisar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'da kurulan şirketler üzerinden sosyal medyada "depremzede paketi ve ramazan paketi" şeklinde reklam paylaşımları yapan kişilerin, vatandaşları dolandırdığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları 8 şüphelinin, satışını yaptıkları gıda yardımı paketlerini depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığını, bu şekilde ocak ayından bugüne kadar toplam 13 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada silah ve kesici aletler, banka kartları, hesap cüzdanları ele geçirildi. Banka hesaplarındaki paraları bloke edilen şüphelilerden birinin, 1 milyon değerindeki otomobiline de el konuldu.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, 6 Şubat'ta Türk Kızılay Derneği'ne 1 milyon 500 bin lira yardım yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar da bulundu.

Afyonkarahisar'a getirilen ve aralarında örgüt lideri O.T'nin de bulunduğu 8 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında

Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında

Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor

Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu

Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu

Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu
Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an göreve hazır

Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an göreve hazır
Çukurova Üniversitesinde kurulan "Çocuk İyilik Merkezi" depremzedelerin hizmetinde

Çukurova Üniversitesinde kurulan "Çocuk İyilik Merkezi" depremzedelerin hizmetinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet